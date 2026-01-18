بونو يخطف جائزة «جوي أواردز 2026»

فاز المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، بلقب الرياضي المفضل ضمن جوائز «جوي أواردز 2026»، السبت، وذلك عشية مواجهة منتخب بلاده لنظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتم إعلان فوز الحارس المغربي بجائزة الأفضل، خلال حفل توزيع جوائز صُنَّاع الترفيه «جوي أواردز 2026»، التي تُعدّ الأرقى والأضخم في المنطقة، بتنظيم هيئة الترفيه ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وفاز بونو بالجائزة بعد منافسة من الثلاثي سالم الدوسري لاعب الهلال، ونواف العقيدي حارس مرمى النصر، وصالح أبو الشامات لاعب الأهلي، بناءً على تصويتهم عبر تطبيق «جوي أواردز».

وقدمت الجائزة الممثلة المصرية نيللي كريم. ولم يستطع الحارس المغربي الحضور لاستلام الجائزة بسبب ارتباطه بمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده، وتسلم الدكتور مصطفى المنصوري سفير المغرب في السعودية الجائزة نيابة عن الحارس.

وجرى الاحتفال في منطقة «Anb أرينا»، وسط مشاركة نخبة من صُنَّاع الترفيه في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة، والمؤثرين.