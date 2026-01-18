التحدي السابع يجمع الحزم والقادسية

يسعى فريق الحزم الأول لكرة القدم، الأحد، إلى معادلة انتصارات ضيفه القادسية في المواجهات المباشرة بينهما ضمن دوري المحترفين، حين يستقبله على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتشير الأرقام التاريخية لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى أفضلية نسبية لمصلحة القادسية، حيث التقيا 6 مرات، فاز الفريق الشرقي في مباراتين مقابل فوز وحيد للحزم، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

ويطمح صاحب الأرض إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا بعد انتصاره المثير في الجولة الماضية على نظيره النجمة 3ـ2.

ويحتل الحزم المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة، إذ فاز وتعادل في أربع وخسر ست مباريات.

في المقابل، يدخل القادسية المواجهة وهو في المرتبة الخامسة برصيد 30 نقطة، حققها من تسعة انتصارات، مقابل خسارتين، وثلاثة تعادلات.

ويهدف الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إلى تحقيق الانتصار الخامس تواليًا مع الفريق الشرقي.