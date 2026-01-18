بعد 5 مع الأندية.. بونو يخطط على المجد الإفريقي

يخوض الحارس المغربي ياسين بونو، النهائي القاري الأول في مسيرته الكروية، مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عندما يواجه السنغال، الأحد، على لقب كأس أمم إفريقيا.

وبلغت المغرب النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004، علمًا أنها توجت بلقبها الوحيد في البطولة عام 1976، فيما تملك السنغال أيضًا لقبًا وحيدًا كانت حققته 2022 على حساب مصر.

وخلال مشواره الاحترافي، خاض بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، 8 نهائيات مع الأندية، حقق خلالها الفوز 5 مرات فيما خسر 3، لكن نهائي السبت هو القاري الأول مع المنتخب.

وحقق بونو لقب الدوري الأوروبي 2020 مع إشبيلية الإسباني على حساب إنتر ميلان الإيطالي 3ـ2. وعاد لقيادة إشبيلية للفوز باللقب مجددًا على روما بركلات الترجيح في 2023، بتألقه وتصديه لركلة حاسمة.

في المقابل خسر بونو السوبر الأوروبي مرتين مع إشبيلية، بالخسارة أمام أمام بايرن ميونيخ 2020 بنتيجة 1ـ2، ومانشستر سيتي 2023 بركلات الترجيح.

وفي السعودية، لعب بونو أكثر من نهائي مع الهلال، إذ قاده لتحقيق لقب كأس الملك 2024 على حساب النصر، بعد تألقه في ركلات الترجيح وتصديه لركلتين من علي الحسن ومشاري النمر.

كما تألق بونو من جديد في نهائي آخر مع الهلال، حين توج بلقب كأس السوبر السعودي لموسم 2023ـ2024، حين فاز على الاتحاد في النهائي بنتيجة 4ـ1، قبل أن يتوج باللقب نفسه 2024ـ2025، بعد الفوز في النهائي على النصر بالنتيجة ذاتها 4ـ1.

وكان بونو خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2011 مع الوداد المغربي.