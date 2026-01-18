كوليبالي.. 7 ألقاب في 10 نهائيات

يتطلع كاليدو كوليبالي، قائد المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، ومدافع الهلال، إلى إضافة لقب جديد إلى حائط إنجازاته، عندما يواجه زملاءه في المنتخب المغربي، الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وخاض المدافع الموقوف عن المواجهة الختامية 10 مباريات نهائية في مسيرته، على مستوى الأندية والمنتخب الأول، وخرج منها فائزًا في 7 مناسبات.

وكان كوليبالي في الـ 21 من عمره، عندما خاض غمار المباريات النهائية للمرة الأولى في مسيرته، وتحديدًا بتاريخ 9 مايو 2013، عندما حضر في تشكيلة جينك أمام سيركل بروج، في نهائي كأس بلجيكا، وتُوّج بأول ألقابه، بعدما أسهم في حفاظ فريقه على نظافة الشباك، ولعب دقائق المباراة كاملة، في الفوز بهدفيْن دون رد.

وسنحت لكوليبالي فرصة الصعود إلى منصة ثانية، في العام نفسه، عندما مثّل جينك أمام أندرلخت، في كأس السوبر البلجيكي، بتاريخ 21 يوليو 2013، لكن المباراة حُسمت بهدف نظيف للمنافس، قبل انتقال كوليبالي إلى مسرح أكبر في العام التالي، مع التحاقه بفريق نابولي الإيطالي.

ولم ينتظر كوليبالي طويلًا لعزف نغمة الأفراح مع نابولي، إذ واجه يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي، بتاريخ 22 ديسمبر 2014، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، في لقاء انتهى بشوطيْه الأصلييْن والإضافييْن على نتيجة التعادل 2ـ2، قبل فوز نابولي بركلات الترجيح، علمًا أن كوليبالي كان صانع الفوز، عبر ترجمته لركلة نابولي الأخيرة بنجاح.

وانتظر كوليبالي حتى العام 2020 للعودة إلى المباريات النهائية، من بوابة كأس إيطاليا إذ حضر في تشكيلة نابولي، أمام يوفنتوس مرة أخرى، في النهائي الذي لعب بتاريخ 17 يونيو، وانتهى على نتيجة التعادل السلبي، قبل فوز نابولي بركلات الترجيح، علمًا أن كوليبالي كان اللاعب الأكثر لمسًا للكرة في هذه المواجهة، والأكثر إتمامًا للتدخلات الدفاعية.

وفتح هذا التتويج طريق نابولي للمشاركة في كأس السوبر الإيطالي مطلع العام 2021، ليشارك كوليبالي في النهائي الخامس في مسيرته، لكن دون إضافة لقب إلى حائط إنجازاته، بعد الخسارة أمام يوفنتوس بهدفيْن نظيفيْن، سجلهما كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

وكان كوليبالي أحد أبرز المفاتيح التي قادت منتخب السنغال نحو لقبه الوحيد في كأس الأمم الإفريقية، وذلك في نسخة الكاميرون مطلع العام 2022، إذ لعب جميع الدقائق الممكنة في مباريات الإقصاء، وصولًا إلى النهائي بتاريخ 6 فبراير، والذي حسمه السنغاليون بركلات الترجيح أمام مصر، علمًا أن كوليبالي غاب عن نهائي نسخة 2019، والذي خسره «أسود التيرانجا» أمام الجزائر.

وانتقل كوليبالي إلى الهلال صيف العام 2023، ليشارك معه في 4 مباريات نهائية بعد ذلك، بدءًا من خسارة نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، في الطائف، بتاريخ 12 أغسطس 2023، أمام النصر، بنتيجة 1ـ2 بعد التمديد، ولو أن كوليبالي غادر الملعب في الدقيقة 82، لكن المدافع السنغالي لم يعرف طعم الخسارة في النهائيات بعد هذه المواجهة.

وتُوّج كوليبالي بلقب كأس السوبر السعودي، في الإمارات، منتصف شهر أبريل من العام 2024، بعدما لعب دقائق المباراة كاملة أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز هلالي بنتيجة 4ـ1، ثم احتفل في 31 مايو من العام نفسه بلقب كأس خادم الحرميْن الشريفيْن، عقب فوز الهلال على النصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية، علمًا أن كوليبالي تعرّض للطرد في الدقيقة 90، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

واحتفل كوليبالي بآخر ألقابه مع الهلال، بتاريخ 17 أغسطس 2024، عندما لعب جميع الدقائق الممكنة في فوز الهلال بنتيجة 4ـ1 على النصر، في نهائي كأس السوبر السعودي، في أبها، علمًا أن الشوط الأول انتهى بتقدم النصر، قبل استعراض هلالي برباعية في الشوط الثاني.