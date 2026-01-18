الاتحاد يرد على الهلال بطلب كنو

طلب نادي الاتحاد الحصول على خدمات محمد كنور متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد.

وبيّن الحساب، أن الطلب الاتحادي جاء شفيهًا بعد عرض شفهي من جانب الهلال لاستعارة عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، حتى نهاية الموسم.

وأشار حساب «الرياضية ـ عاجل» إلى أن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ومحمد كنو البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى الهلال 2017 قادمًا من الاتفاق ويرتبط مع القطب العاصمي بعقد حتى 2027.

وفي الموسم الجاري، شارك كنو في 21 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب كنو نحو 358 مباراة، سجل فيها نحو 35 هدفًا وصنع 34، وفق «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بالإحصاءات والأرقام.

وعلى الطرف الآخر، يرتبط عبد الرحمن العبود البالغ من العمر 30 عامًا مع الاتحاد بعقد إلى 2027 بعد أن مثله للمرة الأولى 2019.

في الموسم الجاري، شارك العبود في 10 مباريات، في كأس الملك، ودوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي إلا أنه لم يسجل أو يصنع.

وعلى مدار مسيرته، لعب العبود نحو 210 مباريات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 29.