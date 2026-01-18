بطولة أستراليا.. زفيريف وأرينا يعبران

عوّض الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، المصنّف ثالثًا عالميًا، تأخره بمجموعة ليهزم الكندي جابرييل ديالو 6ـ7 «1ـ7»، 6ـ1، 6ـ4 و6ـ2، الأحد، في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وقال زفيريف، بعد الفوز: «ديالو لاعب رائع، شاب، موهوب، وقوي جدًا، في البداية لم أقدّم أداءً جيدًا، ومنحتُه فرصًا كثيرة، وكنت متحفظًا أكثر من اللازم، لكني سعيد بالطريقة التي لعبتُ بها في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، لأنني شعرت أن المستوى الذي قدمته خلالها كان عاليًا بالنسبة لي، بالتأكيد هذا أمر إيجابي، لأنك تتعرض للاختبار وتتعرف على موقعك الحقيقي، وتدرك المستوى الذي وصلت إليه، خاصة في اللحظات الصعبة».

وبلغ زفيريف الدور الثاني في ملبورن للعام العاشر تواليًا، وذلك بعد عام واحد من خسارته فرصة إحراز باكورة ألقابه الكبرى على الملعب ذاته، حين سقط أمام الإيطالي يانيك سينر في المباراة النهائية.

ويلتقي زفيريف في الدور الثاني مع الفائز من مواجهة الأسترالي أليكس بوبيرين، والفرنسي ألكسندر مولر.

وأنهى الألماني الموسم الماضي بلقب واحد فقط، أحرزه في ميونيخ، بعدما عانى من إصابات أثّرت على مسيرته طوال العام.

ولدى السيدات، استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميًا، وحاملة اللقب مرتين، مشوارها بالفوز على الفرنسية تيانتسوا راكوتومانجا راجاونا بنتيجة 6ـ4 و6ـ1.

وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل الفائزة من الروسية أناستازيا بافليوشينكوفا، والصينية باي تشووشوان.