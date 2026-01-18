فرانكفورت يتخلى عن توبمولر

قرر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إقالة دينو توبمولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما كشف عنه عدد من التقارير الصحافية، الأحد.

وأفادت شبكة «سكاي» وصحيفة «بيلد» أن النادي الألماني قرر الإطاحة بتوبمولر بعد التعادل 3ـ 3 أمام فيردر بريمن في الدوري المحلي، الجمعة الماضي، وهو ما دفع ماركوس كروشه، المدير الرياضي، لعقد اجتماع مع اللجنة الرئيسة للمجلس الاستشاري لمناقشة مستقبل المدرب.

وتولى توبمولر مهمة التدريب في فرانكفورت صيف عام 2023، خلفًا لأوليفر جلاسنر، الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي عام 2022.

ونجح توبمولر في موسمه الأول في قيادة الفريق للتأهل التاريخي الأول لدوري أبطال أوروبا، لكن فرانكفورت فشل في البناء على تلك النجاحات في الموسم الجاري.

ولم يوفق توبمولر في حل المشاكل الدفاعية للفريق، إذ استقبلت شباك آينتراخت فرانكفورت 39 هدفًا في 18 مباراة بالدوري، مع تحقيق فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات.

ويحتل الفريق المركز السابع مهددًا بفقدان فرصة المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.