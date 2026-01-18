الأخضر يحقق المركز الأول في «البنتاثلون» الحديث

الرياض ـ الرياضية

حقق المنتخب السعودي المركز الأول في الترتيب العام لبطولة غرب آسيا للبنتاثلون الحديث، التي اختتمت منافساتها بجامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة، الأحد، بعد أن نال 128 ميدالية «42 ذهبية، 43 فضية، و43 برونزية».

وحل منتخب لبنان في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات «ذهبيتان، فضيتان، وبرونزية»، فيما جاءت سوريا ثالثًا، بميداليتين فضيتين.

وتوج حسين العبد الوهاب رئيس اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث، الفائزين بالميداليات، بحضور صالح فرج رئيس وفد الاتحاد البحريني، والدكتورة إسراء حكمي عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة جدة، وبدر بالعبيد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

وشهدت البطولة مشاركة 80 لاعبًا ولاعبة تنافسوا في ألعاب السباحة، والجري، والرماية، مثّلوا مختلف الفئات العمرية من تحت 9 أعوام حتى فوق 35 عامًا «فئة الماسترز».

وأدار المنافسات 35 كادرًا فنيًا سعوديًا من السيدات والرجال، إلى جانب مشاركة 66 متطوعًا ومتطوعة من وزارة الرياضة.