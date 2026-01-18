نجوين ينطلق مع الأخدود

انضم النرويجي توكمتك نجوين، الوجه الجديد في صفوف فريق الأخدود الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية الأحد، استعدادًا لمواجهة الرياض، المقررة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وفقًا لما كشفت عنه مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ المهاجم النرويجي وصل إلى نجران صباح الأحد، وتوجّه مباشرة إلى أحد فنادق المدينة، قبل مشاركته في الحصة التدريبية.

وكان نادي الأخدود أعلن تعاقده، السبت، مع نجوين «32 عامًا»، قادمًا من نادي يورجوردينس السويدي في صفقة انتقال حر.

يُذكر أنَّ نجوين لم يشارك في أي دقيقة خلال الموسم الجاري، بحسب أرقام موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، فيما خاض خلال مسيرته الاحترافية 371 مباراة، سجَّل خلالها 90 هدفًا، وقدَّم 63 تمريرة حاسمة.