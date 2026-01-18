فالنسيا يكسب نقاط خيتافي

تفوَّق فريق فالنسيا الأول لكرة القدم على مضيفه خيتافي بنتيجة 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وأحرز خوسيه لويس جايا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة «84» من عمر اللقاء، الذي أكمله فالنسيا بنقص عددي بعد طرد هوجو دورو في الدقيقة «90».

وحقق فالنسيا فوزه الرابع في مشواره ببطولة الدوري الموسم الجاري، والأول في آخر خمس جولات بعد تعادلين وخسارتين.

ورفع الفريق، الملقب بـ«الخفافيش»، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ 17 بجدول الترتيب.

وواصل خيتافي سلسلة نتائجه السلبية بخسارة رابعة في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ 15.