الفرج والبريك يقودان نيوم أمام الهلال

يخوض الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، مباراة الهلال، مساء الأحد في تبوك، بخمسة مدافعين، ويبدأ بسلمان الفرج، نجم وسط «الأزرق» لأكثر من 15 عامًا.

ويضم تشكيل نيوم البرتغالي لويس ماكسيميانو، حارس المرمى، والظهيرين محمد البريك وفارس عابدي، وثلاثة قلوب دفاع هم المصري أحمد حجازي وخليفة الدوسري وعون السلولي.

وفي الوسط، يلعب الفرج مع الإيفواري أمادو كوني والفرنسي سايمون بوابري.

وهجوميًا، يلعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجزائري سعيد بن رحمة.

وتزامل البريك وخليفة الدوسري مع الفرج في الهلال، الذي يحل ضيفًا على فريقهم في ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، لحساب الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

ويمتلك نيوم 20 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما يتصدر الهلال الترتيب بـ 38 نقطة.