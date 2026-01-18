آل الشيخ يكرّم الخليفي بجائزة «صُنّاع الترفيه الماسية»

كرَّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، مساء السبت، ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية «QSI»، وذلك بمنحه «جائزة صُنّاع الترفيه الماسية» ضمن حفل «جوائز صنّاع الترفيه- JOY AWARDS» بنسخته السادسة، في ليلة احتفالية احتضنتها الرياض، العاصمة السعودية.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدور الخليفي المؤثر في صناعة الترفيه الرياضي والإعلامي على المستوى الدولي، وإسهاماته في تطوير المحتوى الرياضي عالميًّا وتعزيز حضوره، بوصفه أحد أبرز القطاعات المتداخلة مع صناعة الترفيه الحديثة.

وأعرب الخليفي خلال تسلّمه الجائزة عن سعادته بالوجود في السعودية، مؤكدًا اعتزازه بحضور هذه الأمسية التي تجمع نخبة من نجوم العالم العربي والعالم.

ووجّه شكره إلى المستشار آل الشيخ على هذا التكريم، مشيرًا إلى أنه حرص على الحضور على الرغم من ارتباطاته الرسمية تقديرًا لهذه المناسبة.

كما وجّه الخليفي رسالة تحفيزية للشباب العربي، كشف خلالها عن أنَّ الطموح والعمل الجاد خلف الأهداف يصنعان الفارق، وأنَّ الإصرار على السعي هو الطريق الحقيقي لتحقيق المنجزات.

ويُعد حفل «جوائز صنّاع الترفيه- JOY AWARDS» أحد أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة، إذ يجمع سنويًّا نجوم وصنّاع السينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين، ويمنح الجمهور دورًا محوريًّا في اختيار الفائزين عبر التسمية والتصويت من خلال تطبيق «JOY AWARDS»، ضمن حفل متكامل يُعنى بصناعة الترفيه محليًّا وعالميًّا.