عبر بوابة بولونيا.. فيورنتينا يعود إلى سكة الانتصارات

عاد فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، بعدما تغلب على مضيفه بولونيا 2ـ1، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المحلي، التي شهدت أيضًا تعادل بارما وجنوى سلبًا.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجَّله رولاندو ماندراجورا في الدقيقة «19»، وأضاف روبرتو بيكولي الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز بولونيا هدف تقليص الفارق في الدقيقة «88» عن طريق جيوفاني فابيان.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 18، محققًا انتصاره الأول في الدوري بعد التعادل في مباراتين متتاليتين، وأصبح هذا الفوز الثالث للفريق في الدوري خلال الموسم الجاري، مقابل الخسارة في 10 مباريات والتعادل في ثمانٍ.

وتوقف رصيد بولونيا عند 30 نقطة في المركز الثامن، متلقيًا خسارته السابعة في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين بارما وضيفه جنوى.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وعزَّز بارما رصيده بـ 23 نقطة في المركز الـ 11، بعد تعادله الثامن في الدوري، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والفوز في خمس.

في المقابل، وصل جنوى إلى النقطة الـ 20 في المركز الـ 16.