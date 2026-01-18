ضرب الحزم بخماسية.. رودجرز يقود أفضل انطلاقات القادسية

كتب الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أفضل انطلاقة تدريبية في تاريخ النادي الشرقي، بعد الفوز العريض على الحزم بنتيجة 5ـ1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ولم يسبق لأي مدرب في تاريخ القادسية أن تجنب الخسارة خلال أول ست مباريات له في دوري المحترفين، إذ نجح رودجرز منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي في تحقيق خمسة انتصارات وتعادل وحيد، دون أن يتلقى أي خسارة.

وتجاوز المدرب الإيرلندي الرقم السابق المسجل باسم البلغاري إيفايلو بيتيف، الذي صمد لنحو ستة مواسم، بعدما لم يخسر في أول خمس مباريات قاد فيها الفريق بواقع أربعة انتصارات وتعادل واحد، خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019.

وفي مجريات اللقاء، افتتح القادسية التسجيل عن طريق الإيطالي ماتيو ريتيجي عند الدقيقة «56»، قبل أن يضيف مصعب الجوير الهدف الثاني بعد خمس دقائق، ثم عزَّز المكسيكي جوليان كينيونيس التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة «73».

وجاء الهدف الرابع عبر أحمد النخلي، لاعب الحزم، بالخطأ في مرماه، فيما اختتم محمد أبو الشامات خماسية القادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع «90+4».

وسجَّل هدف الحزم الوحيد أبو بكر باه عند الدقيقة «86».

وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري، جمعها من 10 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارتين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة، من 4 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

ويحل الفريق الشرقي ضيفًا على الاتحاد، الخميس المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ17، بينما يلتقي الحزم في اليوم ذاته مع التعاون.