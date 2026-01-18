10 آلاف ريال جوائز سباق ثادق الجبلي

كشف لـ «الرياضية» صالح النشمي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات، أن النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من سباق ثادق الجبلي أسهم في تلقي الاتحاد عدة طلبات من مختلف مناطق السعودية لتنظيم سباقات جبلية مماثلة.

وينظم سباق ثادق الجبلي 24 من يناير الجاري في محافظة ثادق، على مسافة 65 كيلومترًا، وبمجموع جوائز يتجاوز 10 آلاف ريال، وسط توقعات بمشاركة واسعة تعكس التطور المتسارع لرياضة الدراجات الجبلية في السعودية.

وقال النشمي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، في الرياض للإعلان عن سباق ثادق الجبلي بنسخته الثانية، إن السباقات الجبلية تشهد إقبالًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس تنامي شعبية هذا النوع من السباقات.

وأضاف: «تنظيم السباق يأتي وسط تعاون مستمر بين الاتحاد والقطاع الخاص لدعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية النوعية».

يذكر أن النسخة الأولى شهدت مشاركة 150 متسابقًا يمثلون 12 دولة.