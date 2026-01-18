آل نصفان يخطف لقب بطولة التشيك

حقق محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، الأحد، لقب بطولة التشيك الدولية للشباب والناشئين التي استضافتها مدينة براغ، بمشاركة 99 لاعبًا يمثلون 30 دولة.

وبدأ نصفان مشواره في البطولة من خلال دور الـ32، بعد أن شارك مصنف أول، حيث تغلب على الروماني روبرت بنتيجة 3ـ0.

وفي دور الـ 16 كسب البطل السعودي المواجهة بعد فوزه على السويسري رافائيل فيرارو3ـ0، ليتجاوز في دور الثمانية نيك جريتر من سويسرا، ويكسبه بالنتيجة ذاتها.

وخطف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا البطاقة المؤهلة إلى المباراة النهائية، إثر فوزه في دور الأربعة على البرازيلي أوين هندريكس 3ـ0 قبل أن يكسب المواجهة النهائية.