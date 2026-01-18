رودجرز: الضغط فلسفتي.. وهدف الحزم أزعجبني

أكد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه ظهر بمستوى بدني عالٍ خلال انتصاره أمام الحزم 5-1 الأحد ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الخطة التكتيكية ارتكزت على الضغط المتواصل منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وقال المدرب الإيرلندي: «الفريق كان في حالة بدنية ممتازة، وخططنا تكتيكيًا للضغط منذ بداية المباراة وحتى نهايتها».

وأضاف: «شددت على اللاعبين بين الشوطين بضرورة الاستمرار في الضغط، لأن فلسفة فريقي تعتمد دائمًا على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وأنا مستاء من استقبالنا هدفًا».

وتحدث عن جدولة الدوري قائلًا: «خضنا عددًا كبيرًا من المباريات في فترة زمنية قصيرة، وهذا أمر مُجهد بلا شك، لكن ما زال أمامنا الكثير من المواجهات. أنا سعيد جدًا بالجوع التهديفي الواضح لدى الفريق».

وبخصوص التنافس بين الإيطالي ماتيو ريتجي والمكسيكي جوليان كينونيس أوضح: «أنا سعيد بهذا التنافس، وإذا كانت هناك ركلة جزاء فإننا نحدد من ينفذها مسبقًا داخل غرفة الملابس».