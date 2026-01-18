إنزاجي: نحتاج إلى ظهير أيمن.. وهوساوي إضافة

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن حاجته إلى ظهير أيمن، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أعقب فوزه 2ـ1 على نيوم، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، وتحقيقه 20 انتصارًا على التوالي.

وصرّح إنزاجي: «نحتاج إلى ظهير أيمن، ونعمل مع إدارة النادي على ذلك». وشدد: «نمتلك إدارة قوية تعمل على متطلبات الفريق، تعاقدنا مع مراد هوساوي، والحارس ريان الدوسري، وسيضيفان لنا بشكل كبير».

ونوَّه الإيطالي بمستوى فريق نيوم، قائلًا: «واجهنا خصمًا قويًا يمتلك لاعبين وجهازًا فنيًا على مستوى عالٍ، وهذا ما اتضح خلال مجريات اللقاء»، مشيرًا إلى تحيته جميع لاعبي فريقه، بعد صافرة النهاية، بسبب تحقيقهم الفوز رقم 20 على التوالي، واصفًا الانتصار بأنه كان «صعبًا للغاية».