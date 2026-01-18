جالتييه: الفارق كبير.. وأشك في ركلتي جزاء

ذكر الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن الفارق كبيرٌ مع الهلال، وأشار إلى شكِّه في حالتين تحكيميتين خلال مواجهة الفريقين، التي انتهت بفوز الضيوف، متصدري جدول الترتيب، 2- 1 مساء الأحد في تبوك ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح جالتييه خلال مؤتمر صحافي بعد نهاية المباراة: «بيننا وبين الهلال الفارق كبير.. مع ذلك صنعنا الكثير من الفرص خلال الشوط الأول.. وفي الشوط الثاني، اتضحت الفروق في الأداء والإمكانات».

وأشار الفرنسي إلى تلقي فريقه هدفين من أخطاء وصفها بـ «الساذجة». وتابع قائلًا: «هناك لعبتان أعتقد أن فيهما شك في ركلة جزاء لنا، لا أقول إنهما ركلتا جزاء، لكن كنت أطالب أن يعود الحكم للمراجعة عبر تقنية الـ VAR».

وتطرّق مدرب نيوم إلى إشراكه سلمان الفرج، لاعب الوسط، والظهير محمد البريك من البداية، موضحًا: «يمتلكان خبرات كبيرة، وقررت إشراكهما من البداية لحاجتي إلى لاعبين ذوي خبرة».

وأحرز البريك، نجم الهلال السابق، هدف نيوم قبل نهاية الشوط الأول، ولعِب 74 دقيقة قبل استبداله. ولعِب الفرج، نجم وقائد الهلال السابق، 90 دقيقة وخرج مستبدلًا قبل دقائق الوقت بدل الضائع.