كاراسكو يفتح أبواب الرحيل

يناقش البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مستقبله مع النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود عروض أوروبية جادة. وأكدت لـ«الرياضية» وكالة Gol International، المسؤولة عن أعمال اللاعب، أن كاراسكو يمتلك عددًا محدودًا من العروض القادمة من أوروبا، لكنها جادة للغاية، مشيرة إلى أن خيار الرحيل مطروح على طاولة النقاش في الوقت الراهن.

وخلال الأيام الماضية، ترددت أنباء عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي، في إطار سعيه لتدعيم خطه الهجومي، ما عزز التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الشباب.

وفي حال أراد الجناح البلجيكي الرحيل، فإن عليه أن يتباحث مع مسؤولي الشباب بشأن إمكانية إنهاء تجربته مع الفريق، بسبب أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، الأمر الذي يجعل أي انتقال محتمل مرهونًا بموافقة إدارة النادي. يُذكر أن كاراسكو «32 عامًا» خاض مع «الليث» خلال الموسم الجاري 16 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع ثلاثة أخرى.