لم تكن الخصخصة في الرياضة خطوة مالية فحسب، بل كانت لحظة فرز حقيقية بين نادٍ يفهم السوق، ونادٍ ينتظر الجمهور لينقذه. الأندية الصغيرة، محليًّا وعالميًّا، قدّمت بعد الخصخصة دروسًا قاسية ومُلهمة في آنٍ واحد: النجاح لا يُقاس بعدد المقاعد الممتلئة، بل بعدد الأفكار التي تعمل.

في أوروبا، تُعد تجربة Atalanta BC «أتلانتا» مثالًا واضحًا. نادٍ من مدينة صغيرة، بقاعدة جماهيرية محدودة مقارنة بالكبار، لكنه حوَّل الاستثمار في الأكاديميات والتحليل الفني إلى ماكينة أرباح. بيع اللاعبين، إعادة تدوير المواهب، والمشاركة الأوروبية المنتظمة جعلت النادي أصلًا اقتصاديًّا متناميًا لا مشروعًا موسميًّا.

النموذج ذاته، لكن بقراءة مختلفة، نجده في Brentford FC «برينتفورد». نادٍ بلا جماهير ضخمة ولا ملعب تاريخي، لكنه استثمر بجرأة في البيانات والإحصاء وغيَّر منطق التعاقدات. اللاعب هنا ليس «اسمًا»، بل قيمة مستقبلية محسوبة. الخصخصة لم تمنحه المال بقدر ما منحته حرية القرار.

وفي شمال أوروبا، برز FC Midtjylland «ميتييلاند» كنموذج أكثر تطرفًا في الابتكار. نادٍ بنى هويته على التحليل الرقمي، والكرات الثابتة، وتصدير اللاعبين. لا جماهير عريضة، ولا ضغط إعلامي، لكن عوائد ثابتة ونمو مستمر.

محليًّا، بدأت الصورة تتشكل بهدوء. نادي التعاون مثال على نادٍ من منطقة، بجمهور محلي وفيّ، استطاع بعد نصف الخصخصة أن يُحسّن تجربة يوم المباراة، ويجذب رعايات مرتبطة بهوية المنطقة، ويخلق قيمة اقتصادية تتجاوز نتائج الملعب.

أما نادي الفتح، فقصته مختلفة. نادٍ بلا ضجيج جماهيري، لكنه حاضر في صناعة المواهب، والانضباط المالي، والاستفادة الذكية من البنية التحتية. الاستثمار هنا لم يكن صفقات، بل استدامة فما بالكم إذا تم خصخصته بالكامل مع المواهب الثرية في منطقته.

وحتى خارج كرة القدم، نجد نماذج مشابهة في أندية تحوَّلت إلى منصات فعاليات، وأكاديميات، ومراكز تدريب، تستثمر في أصولها طوال العام، لا في 90 دقيقة فقط.

الخصخصة كشفت حقيقة لا تحبها العاطفة: الجماهير ميزة، لكنها ليست شرطًا. الشرط الحقيقي هو وضوح النموذج الاستثماري. من عرف ماذا يبيع، ومتى، ولمن... ربح. ومن ظل ينتظر الامتلاء، خسر الوقت.

الأندية الصغيرة بعد الخصخصة لن تبحث عن أن تكون «نسخة مصغّرة من الكبار»، بل تريد أن تصبح نماذج مختلفة. وفي عالم الاستثمار الرياضي، الاختلاف هو أعلى درجات القوة.