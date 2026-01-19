ماني وبونو.. الأفضل في أمم إفريقيا

خطف السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا التي توج بها منتخب بلاده بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المغربي المستضيف 1ـ0، الأحد.

ونال المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة، خاصة بعد تألقه في مباراة النهائي، وأعلى تقييم 8.7، فيما ذهبت جائزة الحذاء الذهبي وهداف البطولة إلى المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني.