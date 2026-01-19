نصيحة أنقذت السنغال.. وتياو يعتذر

انتهت النسخة الخامسة والثلاثين لأمم إفريقيا، الأحد، بتتويج منتحب السنغال الأول لكرة القدم بلقبها إثر فوزه على المغرب المضيف 1ـ0 بعد التمديد في المباراة النهائية وبقيت هناك تصريحات صحافية يتردد صداها إلى اليوم.

يقول باب تياو مدرب السنغال بعد الطلب من لاعبيه الانسحاب من النهائي إثر احتساب ركلة جزاء للمغرب، الأحد: «أحيانًا يمكن أن نردّ بانفعال.. كنا نقول لأنفسنا: هل كانت تلك ركلة جزاء فعلًا؟.. لم يكن علينا القيام بما قمنا به، لكنه حصل، والآن نعتذر لكرة القدم».

أما ساديو ماني نجم السنغال والنصر فقال عن مطالبته زملائه بالعودة لمتابعة النهائي: «أخذت نصائح بعض الأشخاص من حولي.. ذهبت للمدرب وقلت له يجب أن نلعب.. أعتقد أنه كان من الجنوني إيقاف المباراة بهذه الطريقة، لأن العالم كله يتابعنا».

من جانبه، قال وليد الركراكي مدرب المغرب متحسرًا على الفوضى العارمة في النهائي ضد السنغال: «ما فعله باب تياو هذا المساء لا يشرف إفريقيا.. ليس تصرفًا راقيًا، لكن لا بأس، فهو بطل إفريقيا، وبالتالي يحق له أن يقول ما يشاء».