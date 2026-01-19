السنغال.. احتفالات.. عطلة رسمية ومكافآت

عمت مشاعر الفرحة أرجاء السنغال الليلة الماضية بعد فوز «أسود التيرانجا» على منتخب المغرب الأول لكرة القدم بهدف دون رد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أضاءت الألعاب النارية السماء في جميع أنحاء العاصمة داكار، ودوت أبواق السيارات، وردد الناس من جميع الأعمار الأهازيج ورقصوا في الشوارع مرتدين الألوان الوطنية وحاملين الأعلام السنغالية.

وقال بابي ندياي، وهو شاب يلوح بالعلم السنغالي في حي بارسيل أسيني، وهو من الضواحي الشعبية في داكار «لقد أظهر فريقنا أنه الأفضل في إفريقيا». وأضاف: «إنه فوز مستحق تمامًا، لقد قاتلوا مثل الأسود الحقيقية»، في إشارة إلى لقب المنتخب السنغالي «أسود التيرانجا».

وحقق منتخب السنغال فوزًا دراميًا على نظيره المغربي في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي جرت في الرباط، إذ سجل بابي جاي هدفًا في الوقت الإضافي لصالح «أسود التيرانجا» ليقودهم للفوز 1ـ0 في مباراة شهدت في إحدى فتراتها محاولة الجماهير اقتحام أرض الملعب وخروج لاعبي السنغال منه احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال مامادو ألفا ديالو، وهو طالب يبلغ من العمر 26 عامًا «أظهر المنتخب السنغالي قوته ولماذا هو أفضل فريق في إفريقيا».

وأضاف «أظهر الفريق نضجًا في مباراة صعبة. لقد تلاعب الحكم بمشاعرنا، كنا متوترين ومرهقين لكن السنغال صمدت».

هذا هو الفوز الثاني للسنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية، حيث فاز «أسود التيرانجا» بنسخة عام 2021 بعد الفوز بركلات الترجيح على مصر.

وأثنى رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي على منتخب بلاده، وقال عبر التلفزيون الرسمي «الفرحة لا توصف، لقد عشنا مجموعة كاملة من المشاعر. رأينا رجالًا في الملعب، وطنيين يقاتلون من أجل شرفنا. هذا فوز للأسود أولًا وقبل كل شيء، وللجهاز الفني وللشعب السنغالي بأكمله».

ووعد الرئيس السنغالي بمكافآت مالية للمنتخب الوطني وأعلن أن الإثنين عطلة رسمية للسماح لجميع السنغاليين بالاحتفال. وبينما كان يتحدث، تجمع مئات الشباب في ساحات جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، حرصًا منهم على الاستفادة من أجواء الاحتفال.