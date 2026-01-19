رئيس «فيفا» يدين تصرفات السنغاليين

أدان السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الإثنين، ما وصفه بـ «مشاهد غير مقبولة» خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، الأحد، في الرباط، موجهًا انتقادات لعدد من لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم وأفراد من الجهاز الفني بعد مغادرتهم أرض الملعب لدقائق خلال المباراة.

وأحرزت السنغال اللقب على حساب المغرب، في أجواء فوضوية غير مسبوقة بعد التمديد «1ـ0».

وكان احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للوقت الأصلي قد دفع بعض عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة الملعب، قبل عودتهم لاحقًا لإكمال المباراة.

وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من جماهير السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى في اللحظة التي كان فيها إبراهيم دياس يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقًا، بينما واجه عناصر الأمن والمنظمون صعوبة كبيرة في احتوائهم وسط عراك جماعي.

وقال إنفانتينو في بيان أُرسل إلى وكالة «فرانس برس»: «ندين بشدة سلوك «...» بعض اللاعبين السنغاليين وأفراد الجهاز الفني. من غير المقبول مغادرة أرض الملعب بهذه الطريقة».

وأضاف رئيس «فيفا» «من غير المقبول مغادرة الملعب بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع العنف في رياضتنا، فهو أمر مرفوض تمامًا.. يجب علينا احترام القرارات التي يتخذها الحكام، داخل الملعب وخارجه.. يجب على الفرق اللعب وفقًا لقوانين اللعبة، لأن أي سلوك مخالف يعرض جوهر كرة القدم للخطر».

وتابع قائلًا «المشاهد المؤسفة التي شهدناها اليوم يجب أن تُدان وألا تتكرر أبدًا».

كما دعا إنفانتينو «الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم» إلى اتخاذ «الإجراءات المناسبة».