قبل دورتموند.. توتنام يُناقش مصير فرانك

تبحث إدارة نادي توتنام الإنجليزي، في الوقت الراهن مصير الدنماركي توماس فرانك، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، الإثنين.

ودفعت خسارة توتنام على أرضه أمام وستهام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، بفرانك نحو باب الرحيل، إذ ردد مشجعو الفريق هتافات، جاء فيها : «سيتم طردك في الصباح» عقب الهزيمة الثامنة في آخر 14 مباراة.

وعلى الرغم من تأكيد فرانك خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة أنه يحظى بثقة الجميع في النادي الإنجليزي، إلا أن الوكالة البريطانية، علمت عن محادثات جرت داخل توتنام حول ما إذا كان ينبغي منح فرانك فرصة قيادة الفريق في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، الثلاثاء.

وقاد المدرب الدنماركي التدريبات، الأحد، من دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله، وذلك وسط مناقشات بين فيناي فينكاتيشام، الرئيس التنفيذي، وأعضاء آخرين في المجلس التنفيذي.