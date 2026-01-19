ميندي.. المرة السادسة قفاز ذهبي

قاد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، الأحد، بعد محافظته على نظافة شباكه في سادس مباراة نهائية طيلة مشواره الكروي.

وتصدى ميندي لركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر النهائي كانت كفيلة بإهداء اللقب للمنتخب المغربي، لتتجه المباراة النهائية إلى وقت إضافي حيث فاز «أسود التيرانجا» بهدف دون رد.

ومن مجموع 9 نهائيات شارك فيها، حافظ على نظافة شباكه مع منتخب السنغال في نهائي كأس إفريقيا 2021، ثم نهائي كأس إفريقيا 2025، ومع الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025، وقبلها مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، إضافة إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي كأس إنجلترا عام 2022.

وحصل ميندي على التقييم الأعلى في المباراة وفقًا لموقع «سوفا سكور» العالمي المهتم بالإحصاءات والأرقام، بتقييم بلغ 8.7، بعد تصديه لركلة جزاء إبراهيم دياز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وإيصال النهائي إلى الأشواط الإضافية التي حسمها «أسود التيرانجا» بهدف حاسم من توقيع بابا جاي.

وبخلاف تصديه لركلة جزاء، نجح ميندي في التصدي لـ4 فرص حقيقية من لاعبي المغرب، منها 3 تسديدات داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي.

ومنذ تلقيه هدفًا في مباراة دور الـ16 أمام السودان، والتي فاز بها منتخب السنغال بنتيجة 3ـ1، نجح ميندي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة ربع النهائي ضد مالي، ثم في نصف النهائي أمام منتخب مصر، وأخيرًا في النهائي الحاسم ضد «أسود الأطلس».

وخلال 7 مباريات لعبها ميندي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، استقبلت شباكه هدفين فقط، مع 15 تصديًا طوال البطولة.