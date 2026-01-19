بطولة أستراليا.. ميدفيديف يتفوق وأوجيه ينسحب

تفوق الروسي دانييل ميدفيديف، لاعب التنس، على الهولندي يسبر دي يونج، بثلاث مجموعات متتالية في مباراته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، الإثنين.

وقال بطل أمريكا المفتوحة السابق :«اليوم لم يكن سهلًا، أول مباراة في بطولة مختلفة، بطولة كبرى، وفي العام الماضي خسرت في كل البطولات تقريبًا في الدور الأول، باستثناء هُنا، أنا سعيد بالفوز بمجموعات متتالية حتى لو كانت بعضها متذبذبة. كانت الأجواء تبدو بطيئة لذا كنا نكسر إرسال بعضنا بعضًا ولكن الأهم هو الفوز وأتمنى أن ألعب بشكل أفضل في الدور المقبل».

وبدأ ميدفيديف المصنف 12، ووصيف بطولة أستراليا ثلاث مرات من قبل، مشواره في البطولة بالفوز على يونج في ملعب «ملبورن بارك»، بنتيجة 7ـ5ـ و6ـ2 و7ـ 6.

وفي المباريات الأخرى، أجبرت الإصابة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف السابع، على الانسحاب في المجموعة الرابعة من مباراته بالدور الأول أمام البرتغالي نونو بورجيس.

وكان اللاعب البرتغالي متقدمًا بنتيجة 6ـ3 و6 ـ4 و6 ـ 4 عندما أشار أوجيه ألياسيم إلى أنه لا يستطيع الاستمرار بسبب إصابة في الساق اليسرى، مستدعيًا طبيبه ليتلقى العلاج مرة أخرى قبل بداية المجموعة الرابعة ولكن بعد لعب نقطتين انسحب.

وتفوق الروسي أندريه روبليف المصنف 13 على الإيطالي ماتيو أرنالدي بنتيجة 6 ـ 4 و6 ـ2 و6ـ 3، كما حقق الأمريكي تومي بول المصنف رقم 20 عالميًا فوزًا بنتيجة 6 ـ 4 و6 ـ 3 و6 ـ 3 على مواطنه ألكسندر كوفاسيفيتش.