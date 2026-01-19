كيونج سو: الهجوم سلاحنا أمام اليابان

أوضح لي كيونج سو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عامًا لكرة القدم، أنهم سيخوضون مواجهة اليابان في نصف نهائي كأس آسيا بالطريقة نفسها التي لعبوا بها أمام أستراليا في ربع النهائي.

وقال في المؤتمر الصحافي الإثنين: «سنلعب مباراة اليابان بنفس طريقتنا الجيدة الماضية أمام الأستراليين، وسنحاول إثبات قوتنا، الثلاثاء».

وأضاف: «المنتخب الياباني لم يخسر في مرحلة المجموعات وقدموا مباريات هجومية ودفاعهم مميز، وحسب تحليلي يجب أن نقوم بالضغط في الهجوم، ويجب أن نستفيد من نقاط القوة ونركز على الهجوم في نصف النهائي».

ووصل كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي بعد فوزه على أستراليا في ربع النهائي 2ـ1 ويواجه اليابان حامل اللقب، الثلاثاء.