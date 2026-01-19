كونسيساو يفاضل بين الشنقيطي والعبسي

يفاضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بين الثنائي حامد الشنقيطي ومحمد العبسي، لتولي أحدهما مركز حراسة المرمى أمام القادسية، الخميس المقبل، في الدمام، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن كونسيساو سيناقش مدرب الحراس في تدريبات، الإثنين، عن المرشح الأول لتولي مهمة تعويض غياب الصربي بريدراج رايكوفيتش الذي تعرض للطرد المباشر أمام الاتفاق في المواجهة التي خسرها القطب الجداوي 0ـ1 الجولة الماضية في جدة.

ولعب الشنقيطي الموسم الجاري مع الاتحاد في الدوري مواجهة واحدة ضد الهلال، وخسر الفريق 0ـ2، وشارك في نصف نهائي كأس السوبر ضد النصر في هونج كونج وتعرض الاتحاد للخسارة 1ـ2.

وشارك الحارس الشاب صاحب الـ20 عامًا مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا الجارية حاليًا في السعودية، وتلقت شباكه أربعة أهداف، قبل أن يودع برفقة الأخضر البطولة.

وزج كونسيساو بالعبسي في مباراة الاتفاق بعد طرد رايكوفيتش، فيما دافع عن شباك الاتحاد هذا الموسم في أربع مباريات دوريًا أمام الأخدود والفتح والنجمة، إضافة إلى المباراة الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 27 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 14 نقطة.