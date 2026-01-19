الهلال ينتظر تقرير كوليبالي.. ويريح بونو

ينتظر الإسباني خوان خيمينيز، طبيب نادي الهلال، استلام التقرير الطبي الخاص بالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المتوج مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز في النهائي على المغرب 1ـ0، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كوليبالي «34 عامًا» الذي غاب عن النهائي الإفريقي بداعي الإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء ثانية، في نصف النهائي أمام مصر، تعرض لإصابة في العضلة الضامة، في المباراة نفسها، وسيخضع فور وصوله إلى الرياض لفحص طبي.

وأصيب كوليبالي عند الدقيقة 19 أمام مصر في نصف نهائي البطولة، ولم يكمل المباراة مع زملائه.

وبيّن المصدر ذاته، أن الاتصالات لا تزال جارية مع المغربي ياسين بونو، والمتوج بلقب أفضل حارس في بطولة أمم إفريقيا، تمهيدًا لترتيب عودته إلى الرياض، عقب خسارة اللقب الإفريقي لمصلحة السنغال.

وتدور الشكوك حول عودته قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، إذ يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق إلى إراحة بونو عن مواجهة الفيحاء بعد ضغط المباريات التي عانى منها في البطولة.

وحافظ الأزرق العاصمي على فارق الـ7 نقاط مع أقرب منافسيه في قائمة دوري روشن السعودي، بعد أن تغلب على نيوم في تبوك الأحد 2ـ1، برصيد 41 نقطة في المركز الأول.