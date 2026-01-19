ديوكوفيتش يبدأ مشواره نحو اللقب 25

بدأ نوفاك ديوكوفيتش مسيرته نحو حصد لقبه القياسي الـ 25 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه 6ـ3 و6ـ2 و6ـ2 على الإسباني غير المصنف بيدرو مارتينيز في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الإثنين.

وأثيرت ‌شكوك بشأن استعدادات ‌ديوكوفيتش ⁠للمشاركة في ‌البطولة الكبرى التي فاز بلقبها عشر مرات في رقم قياسي بعدما غاب اللاعب «38 عامًا» عن بطولة أديليد الإعدادية واختصر تدريبه الأحد، لكنه لم يواجه أي مشكلة في تحقيق فوزه ⁠المئة في ملبورن بارك.

وتحولت البداية الصعبة المحتملة ضد ‌منافسه مارتينيز الذي واجهه للمرة الأولى إلى ‍تدريب روتيني عندما أحكم ديوكوفيتش قبضته ‍على المباراة بكسر إرساله منافسه ولم يرخ هذه القبضة أبدًا تحت الأضواء في ملعب «رود ليفر أرينا» ليحسم المجموعة الافتتاحية.

وعلى الرغم من أن آخر مباراة خاضها كانت في نوفمبر الماضي عندما أحرز لقبه ⁠رقم 101 في مسيرته في أثينا، إلا أن ديوكوفيتش لم يهدر أي فرصة وأطلق ضربة قوية ناجحة عبر الملعب في طريقه لكسر إرسال منافسه مبكرًا ليحسم المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي تحولت فيه الأضواء إلى حد كبير نحو حامل اللقب في ملبورن يانيك سينر والمصنف الأول عالميًا كارلوس ألكاراز، ذكر ديوكوفيتش ‌الثنائي بتهديده من خلال أدائه الرائع ليحسم المجموعة الثالثة وينتصر.