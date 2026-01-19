الرئيسية / الصورة .. قصة

الريال يستعد

2026.01.19 | 04:53 pm
استعد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة موناكو الفرنسي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
الريال يستعد

الريال يستعد

الريال يستعد

الريال يستعد

اقرأ أكثر عن: دوري أبطال أوروبا ريال مدريد