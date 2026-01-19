الرئيسية / الصورة .. قصة

العلامة الكاملة

2026.01.19 | 04:53 pm
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الدور الرئيس بعد تصدره المجموعة الرابعة وتحقيق العلامة الكاملة في بطولة كأس آسيا عقب فوزه على أستراليا 42ـ24 (المركز الإعلامي- اتحاد اليد)
