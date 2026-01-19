العلامة الكاملة

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الدور الرئيس بعد تصدره المجموعة الرابعة وتحقيق العلامة الكاملة في بطولة كأس آسيا عقب فوزه على أستراليا 42ـ24 (المركز الإعلامي- اتحاد اليد)