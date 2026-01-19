مجموعة stc تحصل على جائزتين ضمن جوائز مجلة «تيليكوم ريفيو للتميز» لعام 2025

حصلت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، على جائزتي «أفضل نشر للتقنية» و«أكثر منتج مبتكر» ضمن جوائز مجلة «تيليكوم ريفيو للتميز لعام 2025»، في خطوة تعكس ريادة المجموعة ودورها الأساسي في تشكيل المشهد الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويسلط هذا التكريم الضوء على مدى تطور وانتشار البنية التحتية للمجموعة، بالإضافة إلى تأثيرها الملموس على صعيد الارتقاء بمعايير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز انتشار التقنيات المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في السعودية.



وتسلط جائزة «أفضل نشر للتقنية» الضوء على الدور الريادي لمجموعة stc في تطوير شبكة الجيل الخامس «5G» من خلال تشغيل الطيف الترددي المنخفض بنطاق 600 ميجاهرتز «n71»، لتكون أول مشغّل في المنطقة ينتقل إلى مرحلة التشغيل التجاري لهذا النطاق.

كما تبرز الجائزة جهود stc للاستفادة من تقنية وحدة الراديو عن بُعد «RRU» لتوفير تغطية أوسع في مختلف المناطق الخارجية، وتحسين جودة الاتصال داخل المباني بشكل ملحوظ. ساعدت هذه الخطوة في تحقيق استفادة أكبر من ميزات الترددات المنخفضة، وتوفير خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة تدعم عملاء stc من الأفراد والشركات.



كما حصلت stc على جائزة «أكثر منتج مبتكر» بفضل تطويرها لهوائي الرياض «Riyadh Antenna»، الذي يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال كفاءة واستدامة شبكات الجيل الخامس، حيث يتميز بتصميم أسطواني يساعد في تقليل مقاومة الرياح بنسبة 60%، وتقليص عدد الأبراج الهوائية التقليدية في كل موقع بنسبة تتجاوز 50%. وتم تزويد البرج الجديد بتقنية «4T4R Sub-3G» التي تساعد في تحسين جودة الاتصال، إلى جانب وحدة الاستشعار الذكية «AISU» التي تسمح بمراقبة أداء الهوائي وتحسينه بشكل مستمر، بالإضافة إلى تمكين عمليات الصيانة الدورية دون الحاجة إلى وجود فريق فني في الموقع.

يسهم هذا الابتكار في تحسين إدارة الشبكة بالاعتماد على التقنيات الذكية، بدل التركيز على نشر وتركيب البنية التحتية بأسلوب تقليدي.



وتعتمد جوائز «تيليكوم ريفيو للتميز» على تقييم أداء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على معايير الابتكار، وكفاءة الشبكات، والنتائج التشغيلية. ويأتي فوز مجموعة stc بجائزتين تقديرًا لإنجازاتها في مجال نشر التقنيات وتطوير المنتجات وفقًا للمعايير المعتمدة في القطاع.