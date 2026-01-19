الطرد يرجح كفة شاموسكا على إنزاجي

انتزع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أفضلية المدربين في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بعد الفوز على مضيفه الرياض 3ـ1 الأحد.

ورجّح المدرب السعودي خالد القروني كفة شاموسكا على الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، والسعودي سعد الشهري، مدرب الاتفاق، والبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، وجميعهم حققوا انتصارات في الجولة أيضًا، كون البرازيلي دوَّن فوزًا عريضًا خارج ملعبه، كما لعب فريقه منقوصًا لأكثر من 50 دقيقة، دون أن يؤثر ذلك على لاعبيه.

وأكد القروني أن التعاون ظهر متماسكًا، ولعب باندفاع هجومي رقم النقص واستمر في نهجه الراسخ دون تغيير، وهو نهج لزمه الفريق خلال الجولات الأخيرة بثبات.

وعلى الرغم من خسارة الفريق متعب المفرج، قلب دفاعه، الذي طُرد والنتيجة 1ـ0 لفائدة «سكري القصيم»، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين آخرين، وفاز بالمباراة، كما كان الأكثر حصولًا على الفرص الواعدة بين فرق الجولة، والأكثر تهديدًا لمرمى الخصم، بينما قلت نسبة استحواذه على الكرة بسبب النقص العددي.

رقميًا، تفوق الاتفاق في معدل الأداء، والقادسية في الاستحواذ والتمرير، والخليج في دقته، بينما كان النصر الأكثر استفادة من التغييرات.