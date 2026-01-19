بـ 23 مليونا.. عازف الطبول يرمم دفاعات السيتي

عزّز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، خطّه الدفاعي المتأثّر بالإصابات، بضمّ مارك جويهي، قائد كريستال بالاس بعقد مدته خمسة أعوام مقابل 23 مليون يورو، وفقًا لوسائل إعلام.

ويحتل سيتي حاليًا المركز الثاني في الدوري الممتاز، بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يغيب عنه بداعي الإصابة المدافعون المحوريون الكرواتي يوشكو جفارديول وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش.

ولد جويهي في كوت ديفوار، وانتقل مع عائلته إلى لندن عندما كان عمره عامًا واحدًا فقط، وسرعان ما أصبح شغفه وموهبته في كرة القدم واضحين منذ صغره، حيث تدرج في الفئات العمرية لأكاديمية تشيلسي، قبل انضمامه لبالاس 2021 وخوضه 188 مباراة معه.



ويُعدّ جويهي، الذي كان شغوفًا بعزف الطبول في صغره، ثاني صفقات سيتي الشتوية بعد ضمّ الجناح الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث.

ويملك الدولي الإنجليزي خبرة كبيرة، ونادرًا ما يتعرّض للإصابات، وقد خاض 26 مباراة مع المنتخب، الذي يُعد أحد ركائزه الأساسية.

وقال البرتغالي هوجو فيانا، المسؤول عن التعاقدات في سيتي خلال تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «هو في الخامسة والعشرين فقط، لكنه أثبت بالفعل أنه قائد ومهني متميّز وشخص يسعى باستمرار للتطوّر». وأضاف: «إنه قوي، يملك خصائص دفاعية استثنائية، يقرأ اللعبة بذكاء ويُدخل الشغف والطاقة في كل مباراة يخوضها».

وسيبقى جويهي في تاريخ بالاس أوّل قائد يرفع لقبًا مع «النسور»، بعدما توّج بكأس إنجلترا، مايو الماضي، إثر الفوز في النهائي على مانشستر سيتي في ويمبلي.

كما أحرز مع الفريق كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، أغسطس الماضي، وقاده للمشاركة في أوّل بطولة أوروبية بتاريخه، وهي دوري المؤتمر.

ووصف الموقع الرسمي لسيتي لاعبه الجديد بـ «قائد المجموعة» بفضل سجله الحافل في الدوري الممتاز، ومزيجه الرائع من الأناقة والقوة، وسيرته الذاتية التي تتميز بالأداء العالي، ما يشي بشراكة مثالية مع فريقه الجديد.

وأردف: «جويهي يتمتع بمؤهلات قيادية رائعة، وقد شهدت مسيرته المهنية تطورًا مستمرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث رسخ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مكانته واحدًا من أكثر المدافعين المركزيين إثارة للإعجاب في الدوري الممتاز».