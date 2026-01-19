مذكرة تجمع «مهد» و«أسباير زون»

وقّعت أكاديمية «مهد» الرياضية مذكرة تفاهم مع مؤسسة «أسباير زون»، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وبناء القدرات، بحسب بيان نشرته، الإثنين.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بين عبد الله بن حماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية «مهد» الرياضية، وعبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أسباير زون» بالإنابة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون بين الطرفين في إعداد وتطوير المواهب الرياضية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص الشراكة في البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يسهم في دعم منظومة الرياضة واكتشاف وصقل المواهب الواعدة.

وتُعد مؤسسة «أسباير زون» مؤسسة رياضية رائدة في دولة قطر، تُعنى بتطوير ورعاية المواهب الرياضية، وتضم تحت مظلتها عددًا من المؤسسات المتخصصة، من أبرزها أكاديمية «أسباير»، ومستشفى «سبيتار» للطب الرياضي، ومنطقة «أسباير» الرياضية، بما يشكّل منظومة متكاملة لدعم المواهب، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات مستدامة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرياضي، وتدعم رؤيتهما المشتركة في تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق التميز الرياضي.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود أكاديمية «مهد» الرياضية لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، بما يحقق مستهدفاتها في بناء مسار متكامل لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.