ضمك.. عليوي وكايكي يغيبان أمام النصر

رجّحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» استمرار غياب الفرنسي نبيل عليوي، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي ديفيد كايكي عن فريق ضمك الأول لكرة القدم، الذي يواجه النصر الأربعاء ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى نقص جاهزية كايكي، ومعاناة عليوي من آلامٍ في عضلةٍ الفخذ الخلفية، وتوقَّعت غيابهما عن المباراة، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، على أن يعود الفرنسي إلى التدريبات بعد الجولة المقبلة.

وخاض ضمك، مساء الإثنين، حصةً تدريبيةً على ملعبه في خميس مشيط، مواصلًا الاستعداد لمواجهة النصر.

وفرض المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا جملًا فنيةً وتكتيكيةً على لاعبيه، أعقبت أداءَهم مجموعةً من التمارين البدنية.

ووفق المصادر، يتجه إيفانجيليستا إلى وضع المهاجم الإيفواري ياكو مايتي، العائد أخيرًا من إصابةٍ عضليةٍ، على مقاعد البدلاء، تمهيدًا للاستعانة به خلال الشوط الثاني وحسب مجريات المواجهة.

وغيَّبت الإصابات عليوي وكايكي عن مباريات الفريق الست الماضية، وغاب مايتي عن الخمس الأولى، وعاد في السادسة بديلًا.

وتضع 11 نقطةً ضمك في المركز الـ 15، في حين يحتل النصر، برصيد 34 نقطةً، المركز الثاني.

وتُسدِل الجولة الـ 17 الستار على النصف الأول من الدوري، علمًا أن الجولة العاشرة مؤجَّلةٌ إلى الشهر المقبل.

وخلال الجولة الماضية، فاز النصر 3ـ2 على الشباب، وتعادل ضمك والفيحاء 1ـ1.