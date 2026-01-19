الصفقة الثانية

أصبح مارك جويهي، ثاني الصفقات الشتوية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعد المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، حيث وقع الإثنين على عقد مدته خمسة أعوام مقابل 23 مليون وفقًا لتقارير صحافية. وكان الدولي الإنجليزي كريستال بالاس، القائد السابق للفريق، على وشك الانضمام إلى ليفربول في الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن المهمة تعثرت في اليوم الأخير، مما اضطر ناديه إلى بيع عقده في الشتاء حتى لا يخسره مجانًا الموسم المقبل. وبعد التوقيع خاض اللاعب جلسة تصوير، ثم تجول في أروقة النادي وتعرف على بعض زملائه ومن بينهم المهاجم المصري عمر مرموش (المركز الإعلامي ـ سيتي)