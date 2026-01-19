الإجهاد يحرم الشباب من عدلي

يغيب الفرنسي ياسين عدلي، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن مواجهة النجمة، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، حسبما أعلن ناديه الإثنين.

وكشف الشباب، في بيانٍ، عن شعور اللاعب بالإجهاد وتفضيل الجهاز الفني إراحته وإبعاده عن مباراة النجمة، التي يحتضنها ملعب النادي في الرياض.

وأشار «الليوث» إلى مواصلة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجاوز إصابته بتمزق في عضلة الفخذ. وأفاد بتعرض سلطان العنزي، الظهير الأيسر، إلى إصابة في التدريبات، موضحًا: «سيجري فحوصات طبية لتحديد نوع الإصابة».

وجمع الشباب، الذي يدرّبه الإسباني إيمانول ألجواسيل، 11 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الـ 14، في حين يتذيل النجمة، بـ 3 نقاط، جدول الترتيب.

وخلال الجولة الـ 16، خسِر الشباب 2ـ3 من النصر، وتعادل النجمة، فريق المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، 1ـ1 مع الفتح. وطُرِد السويسري فنسنت سييرو، لاعب وسط «الليوث» أمام النصر، لذا لن يشارك أمام النجمة.