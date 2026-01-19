أخضر اليد ينهي تمهيدي آسيا بالعلامة الكاملة

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشواره في الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ22 بفوز كبير على نظيره الأسترالي بنتيجة 42ـ24 خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، الإثنين.

وبهذا الانتصار تصدر أخضر اليد ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بواقع 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز على منتخبات إيران واليابان وأستراليا تواليًا.

ونال حسين فريج، لاعب أخضر اليد، جائزة الأفضلية في مواجهة أستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الرئيس الخميس المقبل، على أن تحدد أطراف مجموعة المنتخب السعودي عقب ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي تستضيفها الكويت.

ويسعى أخضر اليد إلى مواصلة مشواره القاري والمنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى بطولة العالم واللقب الآسيوي.