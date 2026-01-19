أربيلوا: لدي فريق استثنائي.. ومهمتنا إعادة البهجة

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن لاعبيه في حالة جيدة، ومتعطشون للفوز، وإيجابيون بعد ليلة السبت أمام ليفانتي والانتصار بثنائية نظيفة.

ويستقبل الريال الثلاثاء موناكو لحساب الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة، وعينه على النقاط الثلاث للمحافظة على موقعه ضمن الثماني الأوائل، الذين يتأهلون مباشرة للأدوار الإقصائية. أما ضيفه فيحتل المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي الإثنين نُشر على الموقع الرسمي للنادي: «نحن نركز بشكل كامل على مباراة الثلاثاء، وندرك مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة لنا. الفوز سيقربنا كثيرًا من هدفنا. نحن نعلم مدى أهميتها، ونريد تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز لجماهيرنا».

وردًا على سؤال حول افتقار الريال للاعب وسط مبدع أوضح أربيلوا: «لقد قلت منذ اليوم الأول إن لديّ فريقًا استثنائيًا وأنا محظوظ للغاية. خلال الأيام الستة الماضية، أدركت أنهم، على المستوى الشخصي، أفضل مما كنت أعتقد.. لقد جئت إلى هنا لأنافس على كل لقب هذا هو هدفنا، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيقه».

وأضاف: «نتمنى أن يكون الجمهور في صفنا لأنه بدونهم لن تكون لدينا فرصة كبيرة. كلما فاز الريال بألقاب، كان ذلك بفضل دعم جماهير البرنابيو.. إذا سألت أي منافس عن عودة ريال مدريد الساحرة، فسيتحدثون جميعًا عن الأجواء التي يخلقها البرنابيو. مهمتنا هي إعادة تلك البهجة».

ودعا المدب الجماهير للوقوف مع كل اللاعبين ومن بينهم فينيسويس جونيور الذي نال نصيبًا وافرًا من صيحات الاستهجان إلى جانبه: «إنه لاعبٌ يكتب تاريخه مع الريال منذ أعوام طويلة، ومنحنا العديد من الليالي الساحرة. إنه بحاجة إلى البرنابيو ليُظهر أفضل ما لديه. يتمتع بقلبٍ كبير، وهو عاطفيٌّ للغاية، وينعكس ذلك في أدائه الكروي».