الغامدي يدخل المرحلة الأخيرة قبل العودة

دخل فيصل الغامدي، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، آخر مراحل برنامجه التأهيلي، عبر التدرب انفراديًا بالكرة، تمهيدًا للعودة بعد تعافيه من إصابته، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويتأهب الغامدي لطي غياب دام نحو شهر منذ إصابته في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق الجدّاوي مع ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي، 23 ديسمبر الماضي، لحساب سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك لاعب الوسط في الدقائق السبع الأخيرة من تلك المباراة بديلًا لزميله البرازيلي فابينيو تفاريس الذي غادر للإصابة.

على صعيد متصل، استأنف الفريق تحضيراته بحصة تدريبية، عصر الإثنين، على الملعب الرئيس في النادي بعد العودة من راحة لمدة يوم واحد.

واستعد «النمور» بهذه الحصة لملاقاة القادسية، الخميس المقبل، في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

ويستعيد الفريق في هذه المباراة خدمات فابينيو بعد غيابه عن الجولة الماضية للإيقاف بداعي طرده في سابقتها أمام ضمك.