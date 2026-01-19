27 مارس.. قطر تستضيف قمة الـ «فيناليسيما»

الدوحة - الفرنسية

تستضيف قطر ست مبارياتٍ دولية في كرة القدم خلال فترة التوقف المقبلة، في مارس، ستكون أبرزها قمة كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا، بطلة أوروبا، والأرجنتين، بطلة أمريكا الجنوبية، وفق ما أعلنته اللجنة المحلية المنظِّمة في بيانٍ، الإثنين.

وأعلنت اللجنة ما سمَّته بـ «مهرجان قطر لكرة القدم 2026» الذي سيتزامن مع توقف نشاطات الاتحاد الدولي «فيفا» الأخير قبل كأس العالم، يونيو ويوليو المقبلين.

وباستثناء صربيا، التي أخفقت في التأهل إلى المونديال، تشارك في المهرجان خمسة منتخباتٍ ضَمِنَت التأهل إلى النهائيات، وتُمثِّل أربع قاراتٍ مختلفة، وهي قطر والسعودية «آسيا»، مصر «إفريقيا»، إسبانيا «أوروبا»، والأرجنتين «أمريكا الجنوبية».

وستجرى مباراة كأس «فيناليسيما» على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وفرنسا.

وسيلعب كل منتخبٍ مباراتين في الدور الأول، إذ تلاقي قطر كلًّا من صربيا والأرجنتين، التي تواجه بدورها إسبانيا، فيما تلعب الأخيرة مع مصر أيضًا. أمَّا السعودية فتلاقي مصر وصربيا.

وكانت قطر استضافت، نوفمبر وديسمبر الماضيين، بطولتَي كأس العالم للناشئين، وكأس العرب.

وجاء دول المباريات على النحو التالي:

26 مارس: مصر والسعودية - قطر وصربيا

27 مارس: إسبانيا والأرجنتين على كأس فيناليسيما

30 مارس: مصر وإسبانيا - السعودية وصربيا



31 مارس: قطر والأرجنتين