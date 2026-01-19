بعد 1392 يوما.. الماجد يظهر بـ «وعاد راشد»

يعود الفنان راشد الماجد إلى حفلات موسم الرياض بعد 1392 يومًا من آخر حفلٍ له في الموسم، إذ يحيي أمسيةً بعنوان «وعاد راشد»، طبقًا لحساب موسم الرياض في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الإثنين.

ويترقَّب الجمهور ليلةً فنيةً استثنائيةً مع الماجد، الذي يستعدُّ لإحياء حفلٍ غنائي مساء 30 يناير الجاري مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، في أمسيةٍ من تنظيم شركة روتانا، يُنتَظر أن تعيد إلى الأذهان «ليلة السندباد» التي أطرب فيها الحضور، 22 نوفمبر 2019، ضمن موسم الرياض.

وسيتم إعلان موعد طرح التذاكر في اليومين المقبلين.

وأطلَّ الماجد على الجمهور بمجموعة حفلاتٍ في الرياض ضمن موسم شتاء الرياض في الثمامة على مدى الأعوام الماضية، وقدَّم أعمالًا تحاكي ذائقتهم.

وينتظر أن يتغنَّى في حفل «وعاد راشد» بأغنيته الجديدة «لا تبطي»، التي لاقت اهتمامًا واسعًا منذ صدورها، وتُجسِّد حضوره المتجدِّد في المشهد الغنائي.