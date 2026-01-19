الهلال يطلب سعود.. وبديله راضي

فتحت إدارة نادي الهلال خط المفاوضات مع سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، من أجل التعاقد معه بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اللاعب لم يرد على العرض الهلالي حتى كتابة الخبر، مع احتمالية رفض الفكرة بعد تقديمه مستويات مميزة، ومشاركته بصفة أساسية في الفترة الأخيرة مع فريقه الفرنسي.

في السياق نفسه، أكدت المصادر، أن إدارة الهلال وضعت خيارين لتدعيم الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية، إذ طلبت التعاقد مع محمد محرزي، مدافع التعاون «23 عامًا»، لكنَّ ناديه رفض فكرة الاستغناء عنه.

كذلك يأتي راضي العتيبي ضمن خيارات إدارة الأزرق العاصمي، وقد بيَّن مصدرٌ اتفاقي خاصٌّ، أن النادي الشرقاوي منفتحٌ على المفاوضات، لكنْ مع طلبه مبلغ 25 مليون ريال دفعةً واحدةً للتوقيع مع اللاعب، الذي يأتي أيضًا ضمن اهتمامات فريق القادسية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت المصادر، أن صفقة العتيبي لم تشهد تقدمًا بسبب الاختلاف في وجهات النظر داخل إدارة الهلال بين جانب مؤيد لفكرة التعاقد مع اللاعب، وآخرَ غير مقتنع بمستوياته.

يذكر أن سعود عبد الحميد انتقل من الهلال إلى روما الإيطالي، صيف العام قبل الماضي، وشارك معه في ثماني مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا، وصنع مثله قبل أن يتحوَّل بعدها بنظام الإعارة إلى لانس، في بداية الموسم الجاري، ويلعب له 14 مباراةً، أحرز فيها هدفًا، وصنع هدفين.

في حين بدأ راضي مسيرته مع الوحدة، ثم تنقَّل بين صفوف أحد، والحزم، والقادسية، وصولًا إلى الاتفاق صيف 2023.

ولعب العتيبي، حسبَ «ترانسفير ماركت»، 67 مباراةً مع الاتفاق في جميع المسابقات، قدَّم خلالها أربع تمريرات حاسمة، ولم يسجل أي هدف.