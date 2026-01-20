إيبانيز يبعد سليمان عن الأهلي

شارك البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أساسيًّا على حساب زميله محمد سليمان خلال مناورةٍ ضمن التدريبات، الإثنين، تمهيدًا لعودته إلى التشكيل أمام الخليج، الثلاثاء، في تعديلٍ وحيدٍ، تُرجِّح مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» إدخاله على الأسماء التي بدأت لقاء الخلود الماضي لحساب الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وبسبب الطرد أمام التعاون في الجولة الـ 15، غاب إيبانيز عن مباراة الفريق مع الخلود، السبت الماضي، وشغل سليمان مركز قلب الدفاع نيابةً عنه.

ومع عودة إيبانيز، يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إلى إبعاد سليمان، والحفاظ على بقية عناصر تشكيل المباراة التي انتهت أهلاويةً بهدفٍ دون ردٍّ.

وحسبَ المصادر، حرص المدرب على اختصار زمن المناورة تفاديًا لإرهاق اللاعبين بعد نيلهم يومين فقط للتحضير بين المباراة الماضية وتاليتها.

وكشفت المصادر عن إرجاء يايسله الإعلان عن الأجانب الثمانية المستدعين للقائمة إلى الاجتماع الفني الذي سيعقده في فندق السكن قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرةً.

وفاز الفريق الجدَّاوي بمبارياته الخمس الأخيرة ضمن بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الرابع، متساويًا مع النصر الثاني، والتعاون الثالث، بـ 34 نقطةً لكلٍّ منهم، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ 41 نقطةً.

ويحتضن ملعب «الإنماء» في جدة مباراة الأهلي والخليج، التي تأتي ضمن الجولة الـ 17 من الدوري.