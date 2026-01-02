«الاستئناف» تؤيد «الانضباط» وترفض الاحتجاج على رباعي الأهلي

أيَّدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا من لجنة الانضباط والأخلاق، ورفضت، الإثنين، طعنًا من نادي القادسية، يتعلَّق باحتجاجه على مشاركة أربعة لاعبين من فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام فريقه، في 21 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ونشر الاتحاد، على موقعه الإلكتروني الرسمي، قرارًا من «الاستئناف»، يقبل الاستئناف القدساوي من ناحية الشكل، ويرفضه في الموضوع، مُؤيدًا قرار «الانضباط والأخلاق»، الصادر 3 ديسمبر، بشأن احتجاج النادي.

وقضى قرار «الاستئناف» بمصادرة رسوم الاستئناف المسدَّدة لحساب اتحاد اللعبة، وأتاح الطعن وفق المادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد.

وقدَّمت شركة نادي القادسية بعد المباراة، التي كسِبها الأهلي 2ـ1 في جدة، احتجاجًا للمراقب على مشاركة لاعبي الفريق المضيف الأربعة: المهاجم فراس البريكان، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، والمدافع محمد سليمان، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط.

واستكمل النادي الإجراءات الشكلية، فيما خاطبت «الانضباط والأخلاق» النادي الأهلي وإدارة المراقبين في رابطة دوري المحترفين للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج.

وقرَّرت اللجنة، لاحقًا، قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه موضوعًا، ومصادرة رسومه لمصلحة الاتحاد، وإتاحة الاستئناف أمام القادسية الذي رأى أن مشاركة الأربعة لم تكن نظاميةً.

قائمتان أهلاويتان

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، رفع النادي الأهلي، صباح يوم المباراة، قائمةً بأسماء 20 لاعبًا، ليس من بينهم الأربعة، على نظام إلكتروني خاص برابطة دوري المحترفين. وقبل صافرة البداية بساعة و45 دقيقة، رفع الأهلي قائمة معدَّلة ضمّت الأربعة، لكن النظام لم يستجب بسبب عطلٍ إلكتروني، فتواصل النادي مع الرابطة وحصل على إذنٍ منها بالتعديل. ونتيجة الاختلاف بين القائمتين، المرسلة صباحًا والفعلية، احتجّ القادسية عادًّا مشاركة توني والبريكان وسليمان وأتانجانا غير نظامية.