في المواجهة الرابعة.. إنتر يهدد أرقام أرسنال التاريخية

يصطدم فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بمضيفه إنتر ميلان الإيطالي للمرة الرابعة، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا، وعينه على النقاط الثلاث، والمحافظة على سجله الخالي من الخسارة والتعادل، وردِّ اعتباره من الـ «نيراتزوري» الذي كان آخر مَن أذاقه الهزيمة الموسم الماضي.



ويتصدَّر أرسنال جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، علمًا أنه منذ تلك الخسارة «0ـ1» أمام الإنتر في الجولة الرابعة من الموسم الماضي، فاز بجميع مبارياته العشر في مرحلة الدورين، مُستقبلًا ثلاثة أهدافٍ فقط.

ويشارك الفريق اللندني، الذي خسر نهائي 2006 أمام برشلونة، للمرة الثالثة تواليًا بعد غيابه عن دوري أبطال أوروبا بين عامَي 2016ـ2017 و2023ـ2024. وكان أفضل إنجازٍ له بلوغ المربع الذهبي الموسم الماضي، وهو الأفضل له منذ موسم 2008ـ2009 قبل أن يتعرَّض للهزيمة بـ 1ـ3 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تُوِّج لاحقًا بلقبه الأول على حساب إنتر بخماسيةٍ نظيفةٍ، وهي الأكبر في نهائي المسابقة.

وسيمنح الفوز أرسنال رقمين مميَّزين، هما تحقيقه سبعة انتصاراتٍ متتالية في مسابقات الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، والوصول إلى الهدف الـ 400. وفي حال زار البرازيلي جابرييل مارتينيلي الشباك، سيصبح أول لاعبٍ في الفريق يسجل في خمس مبارياتٍ متتالية بالمسابقة، حسبَ الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

في المقابل، يشارك الـ «نيراتزوري»، صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطةً «أربعة انتصاراتٍ وهزيمتان»، للمرة الـ 19 في المسابقة، والثامنة تواليًا. وبلغ الفريق، صاحب الألقاب الثلاثة، النهائي الثاني في ثلاثة مواسمَ في 2024ـ2025، لكنَّه خسر 0ـ5 أمام باريس سان جيرمان.

وكان الفريقان اقتسما الفوز في أول مواجهتين لهما بدور المجموعات في موسم 2003ـ2004 حيث تغلب إنتر على ملعب «هايباري» في لندن 3ـ0 ضمن الجولة الأولى، فيما ردَّ أرسنال الاعتبار في الجولة الخامسة في ميلانو بـ 5ـ1.